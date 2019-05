ERKI MOESHOW 2019 | Vogue’i esindajale avaldas muljet noor moedisainer ajateenistuse vastase kollektsiooniga

Žürii poolt spontaanseks kolmandaks eriauhinnaks oli äramainimine Poola Vogue’i poolt, mille pälvis EKA tudeng Karl-Christoph Rebane kollektsiooniga ''Am I a joke to you''.

ERKI moeshow 2019 - EKA tudeng Karl-Christoph Rebane ja tema kollektsioon Martin Ahven

''Am I a joke to you" sai oma alguse tühjusesse karjest, sellest, kuidas riik soovib röövida minu võimaluse ise paraneda, areneda, luua rahus selleks, et mängiksin meelihävitavalt poistega sõda. Iga poiss pole loodud sõjaolukorda, mõni kastab lilli selle asemel, et neid maast välja juurida. Indu andis valu ning kartus ning tahe protestides küsida oma riigilt - kas olen mingi nali te jaoks?