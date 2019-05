EUROOPA VALIS POPULISTE: võidu üle rõõmustavad Salvini, Le Pen, Farage ja Orban 

Itaalias triumfeeris europarlamendi valimistel parempopulistlik Liiga. Asepeaministri ja siseministri Matteo Salvini juhitav partei kogus kogus 34,3% valimas käinute häältest. See on tervelt kaks korda rohkem kui aasta tagasi toimunud Itaalia parlamendivalimistel. Salvini tegemistel tasub silm peal hoida, sest just tema juhtimisel pannakse Euroopa Parlamendi uues koosseisus kokku uus rahvuskonservatiivne fraktsioon.