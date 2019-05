10 värvikat poliitikut, kes pääsesid europarlamenti 

Endine linnapea, kes on end avalikult geiks tunnistanud, juhib progressiivset euromeelset erakonda Poolas, kus valitseb konservatiivsus ning tugev mõju on katoliku kirikul. Biedroni erakond toetab naiste õiguseid, LGBT kogukonda ning taastuvenergiat. Ta soovib näha kiriku ja riigi täielikku eraldamist. Viimasel ajal on ta sattunud tule alla, sest ei soovi koostööd teha kohaliku tsentristliku Poola Euroopa Koalitsiooniga.

Anne Widdecombe PA Pictures/Scanpix

4. Ann Widdecombe

Eluaegne Suurbritannia tooride partei liige liitus käesolevaks kampaaniaks Nigel Farage'i Brexiti parteiga. 71aastane endine minister tegi seda seetõttu, et aidata kaasa Suurbritannia lahkumisele Euroopa Liidust. Ta on äärmiselt pettunud Theresa May's, keda ta nimetab üheks halvimaks peaministriks läbi aegade. Widdecombe toetab abortide keelustamist ning on vastu rebasejahile. Ta on ka LGBT õiguste vastu võitleja, ent 1967. aastal oli ta poolt, et UK seadustaks osaliselt homoseksuaalsuse. Ta on soovinud ka, et rasedad naisvangid oleksid arstliku läbivaatluse ajal aheldatud.

Thierry Baudet Reuters/Scanpix

5. Thierry Baudet

Baudet on Hollandi populistide tõusev täht, kes on riigi poliitika tormina vallutanud. Ta töötab „Holland esimesena“ poliitika nimel, soovides, et riik Euroopa Liidust lahkuks. Baudeti sõnul on immigratsioon süüdi traditsiooniliste väärtuste hävimises, samuti on ta avameelselt rääkinud oma vaadetest natsionalismi, rassi ja soo teemadel. Baudet näeb praegust Euroopa Liidu juhtkonda võimuahnena ning võrdleb Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckerit Napoleoni ja Hitleriga.