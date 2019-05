VAEVALINE ARENG: vaktsineerimisandmed ei jõuagi digilukku, vaid toppavad tervishoiuasutuste taga 

ERRi uudisportaal kirjutas, et kuigi digilugu.ee keskkonnas on immuniseerimisandmete plokk olemas juba peaaegu kolm aastat, siis enamikul inimestest on see andmeväli tühi, isegi kui nad on end lasknud viimase kolme aasta jooksul vaktsineerida, sest tervishoiuasutused ei ole suutnud oma IT-süsteemi viia selleks vajalikule standardile. 2016. aasta 1. juulist on asutustel kohustuslik vaktsineerimisinfo uude süsteemi sisestada.