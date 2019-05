Kes ohjaks ühissõidukis rahu rikkuvaid noori muusikafänne ? 

„Alati peab see muusika olema ka erakordselt halb – ja tavaliselt muidugi vene keeles,“ ütleb sagedane trammikasutaja Meelis, kes reisib igal tööpäeval Kopli ja kesklinna vahel. Eriti hulluks kisub olukord tema sõnul nädalavahetustel, kui koolilastel on tunnid juba lõppenud. „Just nimelt sellised teismeeas noored tunnevad vastupandamatut vajadust oma kehva muusikamaitset maailmaga jagada,“ ütleb Meelis. „Natuke vanemad noored oskavad üldjuhul ikka käituda.“ Oleks siis veel vähemalt helisüsteem kvaliteetne, aga ei. Ikka kostab üle sõiduki mingit krabinat ja müra. Lastaks mobiilist siis veel ainult muusikat – käiku lähevad ka videod, filmid ja üldse kõik, mida nutitelefonid suudavad pakkuda. Loomulikult täisvõimsusel, nii et kapuutsiga pusades noored saaksid ise kaasa nõksutada.