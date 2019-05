TULEMUSED EUROOPAS: tsentristlikud parteid kaotavad kohti 

Soomele on eraldatud europarlamenti 13 kohta. Hetkel on esialgsete hääletustulemuste kohaselt võitu võtmas Koonderakond, kes jäi eelmisel kuul toimunud parlamendivalimistel kolmandaks.

Leedu valib europarlamendiga koos ka riigile uut presidenti. Kui loetud oli 565 jaoskonda 1972-st, juhtis presidendirallit ülekaalukalt Gitanas Nauseda (75,8%) Ingrida Šimonyte (24,2%) ees. Lugemata on aga linnade jaoskonnad, mis võivad Nauseda edu märgatavalt kahandada.

Sakslased haukavad europarlamendist suurima tüki – 96 kohta. Viimastel andmetel on Rohelised sealseid valimisi võitmas. Kui loetud on 2200 jaoskonda 2518-st, on nende edu jälitajate ees mäekõrgune.