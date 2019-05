PEOGALERII | Sadu külalisi, mängud ja tants hommikuni - wow, oli see alles tüdrukuteõhtu! 

Vallaliste õhtu Klubis Teater Johan Hallimaee

Just sellisest peoõhtust said soovijad osa Klubis Teater, kus peeti maha linna suurim BACHELOR(ETTE) peoõhtu. Pidulised said nautida pööraseid pruutide etteased, viidi läbi pulmamänge ja visati pruudikimpu.