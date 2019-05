Artur Talvik Elurikkuse Erakonna tulevikust: töö KOV valimiste nimel juba käib 

Tulemusi Talvik prognoosima ei nõustunud – las seda näita numbrid. Küll polnud ta rahul, et mitmed meediamajad on nende erakonda kevadistel valimistel nurka lükanud. „Väga paljudesse debattidesse pole meid kutsutud. Europarlamendi ajal me vähemalt ETV debattidesse saime, mille üle on hea meel, aga Postimehest ja Delfist jäime välja. Sellises olukorras on jube raske võidelda. Aga noh, läheb, kuidas läheb, me oleme end maratonijooksuks valmistanud.“

Kolme kandidaadiga ERE juhi sõnul oli nende jaoks tähtis praegustel valimistel osaleda, et mitte lihtsalt pildil püsida, vaid ka rahva seas tuntumaks saada. Pilgud on ka aastal 2021, kui toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. „Sellega juba tegeleme. (Sihti) on seal raske öelda, sest me loome oma võrgustikku ja ei ole tavaline partei. Aga me tahame Eesti peale kokku teha võimsa punutise ja oleme sellega alustanud,“ räägib Talvik, kes usub, et kahe aasta pärast kandideeritakse kõigis ringkondades.