Eesti uudised Ajab kiima ja paisutab musklit! Kas maksab endale testosterooni süstida? Juhan Mellik , täna, 00:01 Jaga: M

JÕUSAAL ootab trennilisi. Enam kui tõenäoliselt kasutab osa neist mõnda ainet, näiteks testosterooni. Erki Pärnaku

„Näed, kuidas seelik lehvib tuule käes ülespoole. Vaatad mõnele meeldivale tüdrukule silma, kes sulle naeratab – siis on küll vahel hirm, et püksid võivad rebeneda,“ ütleb mitu aastat endale testosterooni süstinud jõusaalifanaatik Urmas. Ta on kursis meessuguhormooni kõrvaltoimetega, kuid tarbib seda sellest hoolimata.