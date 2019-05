Juhtkiri | Eurovalimised tõmbasid rahvast tavapäraselt loiult 

Tegelikult pole 37-protsendine osalus ka liiga halb, sest eurovalimistest osavõtt on alati madal olnud. Eelmiste valimiste osaluse ületasime seekord siiski ühe protsendiga. 2009.aasta rekordilisele 44 protsendile seekord me ei lähenenud, kuid 2004.aasta kõigest 27-protsendisest osalusest olime ikka tublisti üle.

Poliitiliselt ärksam rahvas oli seekordki Tallinnas, kus osalenuid oli 42 protsenti võrreldes 2014.aasta valimiste 44 protsendiga. Küll aga peaks muret tundma Ida-Viru nigela osaluse pärast, sest eelmiste eurovalimiste 30,7 protsendi pealt kukkumine tänavuse 24,3 protsendini on piisavalt järsk. Vajab analüüsi, kas ei olnud kandidaadid ida-virulastele piisavalt vastuvõetavad või pole me ka presidendi Ida-Virumaa väisamistest hoolimata suutnud Euroopat Kirde-Eestile piisavalt atraktiivseks teha.

Iseasi, kas praegused esindatuse proportsioonid rahuldavad väikeriike, kui meil on 751-kohalises parlemendis vaid kuus kohta. Võime küll rääkida, et oleme vaimult suured, aga jõuõlg jääb ikka pehmelt öeldes napiks. Kuid vähemalt on igal riigil veel volinikukoht ning Eestil nendega hästi läinud, sest seni on kõigil kolmel korral meil olnud asepresidendi kohad.