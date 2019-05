Tänapäeva maamehe „Tõde ja õigus“ : kas pean naabrimehe sääskede pärast kohtusse kaebama?! 

„Vahepeal oleme naisega siin arutanud, et olemegi nagu päriselu Andres ja Pearu,“ asub Aadu oma õnnetut olukorda selgitama.

„Kui vana peremees ära suri, siis tulid linnast noored sugulased pärijatena naabertallu. Nagu noored ikka – asusid kohe kõike ümberkorraldama. Muidu poleks miskit, aga mingil kummalisel põhjusel asusid noored oma maale tiike kaevama. Nüüd on neil neli suurt ja lahmakat veekogu maja ümber. Ka sellest tiigist oleks mul suva, kui see pole ideaalne koht sääskedele arenemiseks. Sindrinahad ei lase enam omas kodus nüüd üldse elada,“ kirjeldab Aadu, et senini pole neil maal sääseuputust olnud.

Varasemalt oli Aadu endise naabrimehega teinud suulise kokkuleppe, et kumbki oma maale suuri veeloike tekitama ei hakka. Ikka sääskede pärast!

„Pärast tiigi valmimist läks asi hulluks. Meil siin pigem kuivem ala olnud – pole sindrinahkadel kusagil elutseda olnud, aga nüüd on hullumaja. Me ei saa naisega õhtul toast välja minnagi – kohe on küljes ja imevad. Grillimised ja jalutuskäikudel on kriips peal. Lapsed ei julge lapselapsigi enam maale tuua, sest tagasi minnes on kõik end kärna kraapinud,“ kurdab Aadu, et kõiges on süüdi naabrimehe tiigid.

„Pidasin temaga aru ja selgitasin, et pole tal ju nii mitut tiiki vaja – pealegi veel nii suuri! Aga ta on ikka kangekaelne, ei taha minu murest aru saada. Tõin küll näiteid, et kui neil endal pisipere tuleb, siis on nad samuti püstihädas, aga ei miskit. Käisin ka vallas uurimas, aga nemad ei saavat mind kuidagi aidata. Pean naabriga kohtusse minema?! Või oskab keegi soovitada, mida teha? Ma niisama kümne ja kahekümne sääse pärast ei piriseks. Ausalt, nagu purevast seinast murra läbi. Ei taha oma vanduspõlve niimoodi veeta,“ on Aadu päris õnnetu.

„Linna kah kolida ei taha,“ kurdab ta.