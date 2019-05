MIDA ON OODATA? Milline võib välja näha tulevane Euroopa Parlament? 

Igas Euroopa Parlamendis on domineerinud parem- ning vasaktsentristid. Euroopa Rahvapartei (EPP) ning Sotsiaaldemokraadid (S&D) on alati jaganud omavahel üle 50% saadikukohtadest, teatab BBC. Keegi ei oota, et käesolevad valimised drastiliselt erinevat tulemust tooksid, ent tõenäoliselt hakkab praegune europarlament järk-järgult teistsugust ilmet võtma.