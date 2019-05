Õhtulehe spordiblogi Henry Lääne | Kui nii jätkata, ei saa sport rassismist kunagi jagu Henry Lääne , täna, 21:20 Jaga: M

Nii tähistas Moise Kean (heledas) 2. aprillil Cagliarile löödud väravat. Enne seda olid vastasmeeskonna fännid teinud rassistlikke häälitsusi. AP/Scanpix

Muidugi pole rassism probleem ainult spordis, vaid ühiskonnas laiemalt. Ent 1. juunil mängitava Meistrite liiga finaaliga lõppev tippjalgpallihooaeg tõestas ilmekalt, et spordis on diskrimineerimine vägagi elujõuline. Selle välja juurimiseks üritatakse küll midagi teha, aga kuniks karistused on leebed, ei saa probleem kunagi lahendatud.