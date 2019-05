Igor Gräzin: e-valimised tuleb tühistada 

Minu poole on pöördunud paljud valijad, kes kurdavad, et neil puudub võimalus e-valimiste käigus minu poolt hääletada.

Sisestades otsingusõna „Gräzin“ või „Igor Gräzin“, saadakse vastuseks, et selle nimekaga kandidaati ei leitud. Selle tulemusel puudus neil võimalus minu poolt hääletada. Mitmel juhul levis väärinfo, et ma tegelikult enam ei kandideeri.

Kuvatõmmis veast. Igor Gräzin.

Palun välja selgitada ja mulle koheselt teada anda, mitu korda on e-valimiste ajal kasutatud otsingusõna „Gräzin“ ja/või „Igor Gräzin“, mille tulemisena on neile kuvatud vastusena „selle nimega kandidaate ei leitud“. Paljud nendest inimestest on lahkunud valimislehelt häält andmata.