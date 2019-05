Seisukoht | EKRE terviseks! 

Muidugi maitse asi, kas märjukesesõpradest alustamine on ikka imagoloogiliselt hea valik. Et pensionärid, perekonnad ja lapsed nende vajadustega ja neile jagatud lubadusteta lükkame kuhugi tulevikku, kuid just õllejoojad peavad maksulangetust esmajärjekorras tunda saama.

Võimalik, et langetades peetakse pragmaatiliselt silmas hoopis loodetavaid maksulaekumisi, kuid tinistajate eelistamine lastele on halb märk. Võimalik, et tegu on EKRE kummardusega oma sihtrühma suunas, sest on ju nad rääkinud ühiskondlikust plahvatusest, kui nende toetajad tänavale tulevad. Rüübanud sagris taadid hangude ja vikatitega sobivad ju selle erakonna suuorganiga väga hästi.