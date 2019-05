Hooldekodud püsti hädas: töötajaid napib, veel vähem leiab koolitatud hooldajaid 

Olukord on nõnda tõsine, et hooldekodude juhid kutsusid appi advokaadibüroo, mis valmistas ette põhjaliku pöördumise sotsiaalministeeriumile. Selles sisaldub ettepanek, et hooldustöötajatele ei kehtestataks haridusnõudeid: „Nende kehtestamine ei taga teenuse paremat kvaliteeti, kuid seab ohtu selle osutamise jätkusuutlikkuse maapiirkondades. Samuti tingib see teenuse hinna tõusu ning selle kättesaadavuse vähenemise.“