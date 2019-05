Küsimus | Kas Eesti on nii vaene, et reanimobiili peab korjandusega ostma? 

Heli Paluste, sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht: Heategevuslike kogumiskampaaniate mõte on lisarahaga mingi hea ja vajaliku muudatuse toetamine ja kiirendamine. Selliseid kampaaniaid raviasutuste toetamiseks tehakse ka rikastes riikides, sest avalik ravi raha on alati piiratud ning suuremate investeeringute tegemisel tuleb raviasutustel alati teha valikuid. Heade inimeste kasvav soov ja valmisolek avalikule rahastusele lisaks raviasutusi toetada näitab ühiskonna suhtumise muutust ning tervitame seda igati.

Eesti tervishoiusüsteemis on haiglad eraõiguslikud tervishoiuteenuse osutajad (haiglad on sihtasutused või aktsiaseltsid), kes teevad oma otsused aparatuuri ja seadmete, sh transpordivahendite ja nende sisseseade, ostmiseks iseseisvalt ja vastavalt haigla vajadustele. Ministeerium või haigekassa ei sekku kunagi üksikute seadmete soetamisse ega rahasta nende soetamist kuidagi eraldi – seadmete hind on arvestatud vastavate teenuste hinda ravikindlustuse hinnakirjas ning haiglad saavad teenuse hinna kaudu raha ka uute aparaatide ostuks, kui need vananevad.