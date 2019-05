Taavi Libe | Poriste jalgadega Nässust ja peaministrist 

Aga kui fotot tähelepanelikumalt silmitseda, on selgelt näha, et koerakese jalad on läbimärjad ja porised. Nimelt asus Nässu troon keset soist põldu ja sinna jõudmiseks määris ta käpad alati põhjalikult ära. Kivi juures pistis Nässu alati niutsuma, et teda kivi peale tõstetaks ning pärast üürikest uhkusehetke järgnes järjekordne koerakeelne abipalve, sest ta ei saanud omade jõudude kõrge rahnu otsast alla.

Maailmavalitseja Nässu

Kui me Nässuga tagasi koju jõudsime, oli ta päris õnnetus seisus. Pori ja muld kippusid tema pikkade karvade külge kogunema ning pärast pikemat jalutuskäiku rippusid tema käppade küljes umbes sentimeetrise läbimõõduga kuivanud poripallid.

Kujutage ette, kui teie juustesse satub mingil põhjusel niisket pori, mis tasapisi kuivab ja moodustab teie juustega koos raske tombu. Ei ole just kõige mõnusam tunne siin päikese all? Ega Nässulegi. Aga maailmavalitseja mentaliteediga Nässu oli nii uhke, et ta keeldus agressiivselt igasugustest abipakkumistest ning patseeris üleolevalt mööda oma kuningriiki, kuivanud poripallid käppade küljes.

Õhtul läks Nässu oma pesakesse puhkama. Kui taipasid tähelepanelikult kuulata, siis pani kõrv tähele pesast kostvat vaikset näkitsemist. Näkitsemise põhjus selgus hommikul, kui pesa kõrvale oli kerkinud suur mullahunnik, millest Nässu mõistagi enam välja ei teinud. Selle asemel, et lasta end rahulikult puhtaks pesta, oli ta öösel pori ise käppade küljest ära närinud ning ilmselt endale palju haiget teinud, sest pori ärasaamiseks tuli tal ka oma karvu käppade küljest lahti rebida. See pikk ja põhjalik taustalugu ei mahu kuidagi tollele fotole minu lapsepõlvekodu elutoa seinal. Fotol särab pisike koerake aupaistes, mis on nii siiras, et petab vaataja hetkega ära.

Porine Ratas

Viimasel ajal tundub mulle, et Jüri Ratas on täpselt nagu meie Nässu. Temagi on leidnud endale toreda trooni, mille otsas on mõnus ette kujutada, et kogu maailma võim kuulub just sulle. Aga tee trooni juurde on päris porine. Vaadake Jüri Ratase esinemisi värske valitsuse pressikonverentsidel. Tema jutt on koalitsioonipartnereid austav, kuid esinemine täiesti tujutu ja tüdinud. Arusaadav! Mina oleksin ka tujust ära, kui peaksin iga natukese aja tagant jalad porist puhtaks närima ja siis sirge näoga avalikkuse ette astuma, endal muld hamba vahel krigisemas.