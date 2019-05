Lauri Liiv värskest „West Side Story“ lavastusest: „Meie lauljad ja tantsijad on Broadway tasemel.“ 

„Lavastus tervikuna oli väga tugev,“ rõhutab Lauri. „Suurepärane lavakujundus, mis Malviuse lavastuste puhul on alati olnud tugev trump. Ta võtab endale tiimi alati väga head tegijad, nagu ka seekord, kus kostüümi- ja dekoratsioonikunstnikuks on Ellen Cairns ja valguskunstnik on Palle Palmé. Suurepärane oli muidugi ka Adrienne Ǻbjörni koreograafia. Eriti äge oli see, et koreograafia oli väga keeruline ning et nii lauljad kui ka tantsijad said sellega võrdsel tasemel hakkama. Hästi lavastatud muusikali tunnus on see, kui sa ei tee enam vahet, kes on tantsija, kes laulja.