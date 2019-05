Fit model Mailys Luigend: naine peab saama teha seda, mis teda õnnelikuks teeb 

Aga see pole meeletu lihas, mis kasvab, vaid keha lihtsalt läheb vedelikku täis ja sellest ka kaalutõus. Arvestama peab ka sellega, et kui mõnda aega on juba trenni tehtud ja kaal algsest pigem kõrgem kui madalam, siis ei tohi unustada, et lihaskude on tihedam kui rasvkude. Oluline on kehakoostis, mitte kaalunumber!

Kuidas end vaimselt tasakaalus hoiad?

On ütlus: terves kehas terve vaim. Olen 100 protsenti sellega nõus. Kui mu keha on nõrk, on ka minu vaim nõrk. Seetõttu pöörangi oma füüsilisele kehale keskmisest rohkem tähelepanu. Lisaks käin oma maakohas, kus saan ennast täiesti välja lülitada ja lihtsalt olla. Olen kindel, et ka niisama olemist on meil kõigil vaja. Minu puhul töötab see hästi ja just seetõttu soovitangi kõigil kasvõi paariks tunniks nädalas astuda välja rutiinist „orav rattas“ ja leida koht, kus lihtsalt olla ja lasta end uuel energial täis laadida.

Kes või mis rasketel hetkedel motiveerib?

Kui ikka väga raske on, aitavad kindlasti pere ja elukaaslane. Motivatsioon aga tuleb minust endast. Mitte keegi teine ei saa inimest motiveerida, kui tal endal pole sisemist motivatsiooni muutusteks. Väljastpoolt saab tulla vaid inspireerimine.

Hetkel täiendad end Tallinna Majanduskoolis sotsiaalmeediaturunduse alal. Tulevikuplaanid on seotud turundusega?

Jah, lisaks tervishoiu kõrgkoolis omandatud optometristi diplomile ja majanduskoolis omandatud ärikorralduse diplomile otsustasin minna õppima sotsiaalmeedia spetsialistiks. Sotsiaalmeedias turundamisest saab iga päevaga aina olulisem osa firmade turundusstrateegias ja usun, et ükskõik mis alal ma ka ei tegutse, on see mulle äärmiselt vajalik.