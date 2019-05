Mart Treial | Transi karikavõit tuleb Eesti jalgpallile ainult kasuks 

Mul pole vähimatki Nõmme Kalju ega tõtt-öelda ühegi teise klubi vastu. Miks peakski, nad pole mulle kurja teinud.

Meistritiitel pole taasiseseisvunud Eestis jõudnud Tallinnast kaugemale kui 16 kilomeetrit eemale Maardusse, kus baseerus klubi algusaastail FC Levadia. Enne Nõukogude okupatsiooni õnnestus korra võidupidu pidada ka Tartu Olümpial, kuid sellega mujalt Eestist pärit vutitšempionite loetelu ka piirdub.

Teoreetiliselt sillutab karikavõistluste formaat teed üllatustele – ja neid on sel kümnendil eesotsas Tartu Santose finaalipääsuga ka olnud –, kuid turniiri võitudes need kahjuks ei kajastu. Vaid kaks karikat on mööda taasiseseisvunud vabariigi maanteid veerenud Tallinnast välja, mõlemad Narvasse. Enne laupäeva aastal 2001.

Niisiis on ainiti tervitatavad nood harvad juhud, kui väiksemad (või oleks õigem ütelda vaesemad?) suudavad endale midagi igaveseks auhinnariiulile võita. Ehk ammutavad Paide, Tartu, Viljandi, Kuressaare (või nende sponsorid?) ja teisedki Transi triumfist mingit sorti indu ja usku, sest narr oleks järgmised 17 karikat taas Tallinna eri linnaosade vahel jaotada.

Ses mõttes on põnev näha, kas ja kuidas hakkavad jõujooned Eesti vutis lähiaastail muutuma, sest jalgpalliliit käivitab uuel aastal solidaarsusmehhanismide järgmise etapi (eurosarja mitte pääsenud klubid saavad raha kuue profi palkamiseks), mis aitab Eesti meistrisarja täisprofessionaalse liiga suunas.

Võistluse köitvuse huvides on geograafiline mitmekesisus ülioluline, paraku koondub Eesti elu (ja ühes sellega raha) aina enam pealinna. Olgem ausad, praegune meistriliiga olukord (neli Tallinna klubi + Maardu) flirdib ses plaanis kriitilise piiriga. Pilk esiliiga tabelisse reedab, et kõige tõenäolisemalt kerkib uueks aastak eliitseltskonda Tallinna JK Legion, kes on võitnud kõik 12 mängu ja edestab Pärnu Vaprust kolmandiku hooaja järel kaheksa punktiga...