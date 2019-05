Õnnetu laps: keegi ei tulnud mind kevadpeole vaatama! 

„Me näeme õpilastega palju vaeva, et peod ja esinemised oleksid vaatajatele huvitavad. Kuid kõige olulisem – iga lapse ootab oma ema ja isa peole, et nad näeksid teda esinemas. Ja lapse soovist ja pingutusest hoolimata – küllalt on neid vanemaid, kes peole oma lapsi vaatama ei tule,“ kurdab muusikaõpetaja.

„See konkreetne laps laulis oma ilusa loo ära, kuid ei leidnud saalist omale kallist inimest. Nii tuli ta minu juurde nuttes ja kurtis: „Keegi ei tulnud mind kevadpeole vaatama!“ Seda oli valus kuulda, aga mis tunne oli sel lapsel? Vahel tekib ikkagi tahtmine minna ja sellelt vanemalt küsida – miks ta neid lapsi teeb?! Ja oleks see ainus ja erakordne juhtum... Meil on koolis veel neid lapsi, kes elevuses ootavad, et äkki seekord vanem tuleb, aga siis pettuvad valusalt,“ kirjeldab õpetaja kurba olukorda.