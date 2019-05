Eesti uudised Eestit esindab IT-ministrite G20 tippkohtumisel Kingo asemel peaminister Toimetas Katrin Rohtla , täna, 15:48 Jaga: M

Kert Kingo Tiit Tamme

7. juunil toimub Tokyos G20 tippkohtumisel kohtumine riikide IT-ministritele, kuhu on kutse saanud ka Eesti. IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo (EKRE) aga on loobunud kohtumisele minemast, tema asemel esindab Eestit hoopis peaminister Jüri Ratas (KE).