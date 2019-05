Kert Kingo väliskomisjonist puudumisest: mulle ei saabunud kutset 

"Marko Mihkelson tegi 24.05 oma Facebooki seinal postituse, milles märgib, et Kert Kingo sai väliskomisjonilt esimese noomituse põhjuseta puudumise eest.

Tuletaksin Marko Mihkelsonile, kes on Riigikogu väliskomisjoni aseesimees meelde, et vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 34 korraldab komisjoni esimees komisjoni tööd sh esitab komisjonile komisjoni töökava ja KUTSUB Vabariigi Valitsuse liikmeid osalema komisjoni istungitel. Komisjoni aseesimees täidab komisjoni esimehe ülesandeid esimehe äraolekul ning muudel juhtudel komisjoni esimehe kehtestatud korras," kirjutab Kingo sotsiaalmeedias.