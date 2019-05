Kert Kingo ja Marko Mihkelsoni sõnasõda: jutt sellest, et ministrit pole keegi kutsunud, ei päde

"Jutt sellest, et teda pole keegi kutsunud, ei päde. Esiteks esitasid väliskomisjoni nõunikud tavakohase kutse uue ministri nõunikele. Teiseks on ministeerium aastaid teadlik, et enne iga Euroopa Liidu nõukogu on ministril kohustus tulla Riigikogu komisjoni ette tutvustama Eesti seisukohti. Komisjon kas toetab esitatud seisukohti, palub neid täiendada või ei kiida heaks. See on ministrile poliitiliselt siduv otsus. Need elementaarsed kohustused võiks ministril teada olla esimesest töötunnist alates. Kuna pärast komisjoni istungit on selgunud veel seegi, et minister Kingo ei kavatse väliskaubandusministrina Eestit välismaal aktiivselt esindada (aga sisuliselt on ekspordist väga sõltuva riigi väliskaubandusminister sama oluline kui välisminister), siis tekib mul küsimus, miks üldse koalitsioonis see ministrikoht loodi. Kas ainult e-valimiste vastu võitlemiseks ja Eesti eduka digiriigi maine lammutamiseks," küsib Mihkelson.