Pettunud Tsahkna: Kert Kingo loobub Eesti esindamisest G20 maailma liidrite tippkohtumisel 

"Minuni on meie eduloole kaasaelavate sõprade kaudu jõudnud info, et Eesti väliskaubanduse ja IT minister Kert Kingo on saanud kutse juuni lõpus Tokios toimuvale G20 maailma liidrite tippkohtumisele esindamaks Eesti IT edulugu. See on tohutu võimalus ja tunnustus Eestile. Minister on väidetavalt aga keeldunud sinna minemast. Viimased päevad on näidanud, et põhjuseks ebakompetentsus ning puudulik keeleoskus. Kui see vastab tōele, siis on tal tõesti aeg valitsusest lahkuda. Seekord ei oleks tegu poliitilise tagakiusamise,vaid sisulise, ebakompetentsusest tuleneva küündimatusega."