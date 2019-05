VALIMISHOMMIK MUSTAMÄEL: taarapunkt on jaoskonnast populaarsem 

Vanemad põlvkonnad räägivad legende valimispäevadest, kui jaoskonna ees looklesid pikad järjekorrad ja kohal tuli olla varakult, et saada kodanikukohuse täitmise eest preemiaks parimad banaanid. Tänapäeval tundub jutt ulmelisena.

Peamine põhjus, miks pikki järjekordi ei teki – peale banaanide puudumise – on mõistagi e-hääletamine. Europarlamendi valimistel andis digitaalselt oma hääle 155 521 inimest. Teiseks mängib suurt rolli, et vaevalt kaks ja pool kuud tagasi käisid inimesed valimiskastide juures riigikogu ja meie uut valitsust kokku panemas. Järgnenud poliitkismade pärast on rahval jätkuvalt valimispohmell.

„Need teised valimised jäävad esimeste varju. Võiksid ikka rohkem eraldi olla. Siin on ju näha, et inimesi ei tule,“ nentis Urmas, kelle üksikkandidaadi numbrit kandnud sedel langes valimiskasti 9.15 ehk veerand tundi pärast jaoskonna avamist. Selleks hetkeks oli Vilde tee koolimajas, kus praegu tegutseb Tallinna Saksa Gümnaasium, valimas käinud kaheksa inimest. Lähedalasuvatest asutusest vooris sama ajaga läbi rohkem rahvast: Katariina baari ees tinutasid vaatamata varajasele hommikutunnile juba viis meest, taaraautomaadi sabas seisid neli inimest.

Ka Urmas tegelikult poleks tahtnud paberil oma häält anda: „Jäin 15 minutit viimasel päeval hiljaks, muidu oleksin internetis hääletanud.“

Paarsada meetrit eemal asunud Kännukuke raamatukogu valimisjaoskond oli koolimajast veel vaiksem. Esimese veerandtunniga käis kodanikukohust täitmas viis inimest. Peterburist tulnud vaatlejad istusid igavledes nurgas, samas kui jaoskonna töötajad tervitasid iga sisenejat sooja naeratusega. Et rahva aktiivsus on kõvasti madalam kui riigikogu valimistel, nad ei salanud, kuid avaldasid lootust, et küll päeva peale inimesi tulema hakkab.

Jaoskonna kuues „kunde“ oli Tõnu, kelle hääl läks Artur Talvikule (Elurikkuse Erakond). Temagi netis, et valimispäeva kohta on kuidagi liiga vaikne. „Mõnda ei huvitagi. Eks minu tutvusringkonnaski on inimesi, kes löövad käega. Nad arvavad, et mida see ühe inimese hääl ikka tähendab,“ ohkab ta.

Helgi jaoks on valimistepäeva hommikul jaoskonnas käimine traditsioon. „Olen alati käinud, käisin ka riigikogu valimistel nii, käisin täna ja tean alati, kelle poolt hääletan!“ pakatab proua vaatamata varajasele tunnile entusiasmist. Tema hääle sai Riho Terras (Isamaa).