Palju õnne! ERKI Moeshow 2019 võitja on Katrin Aasmaa 

Žüriiliige Janusz Noniewicz ütles enne üritust, et ootab ERKI Moeshow’lt uusi viise, kuidas maailma läbi moe vaadata. “Moe-eriala üliõpilastele on alati suured ootused. Me tahame, et noored disainerid näitaksid meile midagi täiesti uut, mida pole kunagi varem nähtud. Minu jaoks on aga huvitav noorte hääl. Tänapäeva moes ei ole olulised uued asjad, uued vormid, vaid uued vaatenurgad maailmale meie ümber. Mind huvitab, kust ammutavad noored Eesti moeloojad inspiratsiooni, milliseid probleeme nad tahavad oma loomingus käsitleda ning kui valjult nad söandavad oma isiklikku positsiooni väljendada,” sõnas Noniewicz.