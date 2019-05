Moby palub Natalie Portmanilt vabandust 

Seepeale avaldas Moby Instagramis vastulause, milles väitis, et Portman ei räägi tõtt. Asitõendiks nende kahe armusuhtest avaldas Moby foto. Tõsi, Natalie naeratus pildil on mõnevõrra pinges, on mitmed väljaanded märkinud.

USA muusik jätkas sotsiaalmeedias veel mitmes postituses oma haavumise väljendamist. Nüüd aga tunnistab ta, et paljuski on tema memuaaride pihta suunatud kriitika õigustatud. Moby ütleb, et pidanuks Natalie'sse omal ajal suurema vastutustunde ja lugupidamisega suhtuma. Ühisfoto Portmaniga on ta nüüdseks oma kontolt eemaldanud. Kuid näitlejanna väidet, et nende kohtumisi ei saa nimetada kurameerimiseks, Moby endiselt ei kinnita.