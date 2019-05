VALIMISBLOGI | FOTOD | TULEMUSED TEADA! Vaata, kes pääsesid europarlamenti

Parteijuhi sõnul on kaks ja pool kuud valimiste vahel väga lühike aeg. „Kui mõelda, et riigikogu valimised olid pikad ja väsitavad ja siis teised valimised otsa, kogu see valitsuse kokku panemise saaga siia vahele – need on nii füüsiliselt kui ka vaimselt rasked,“ nentis Kallas, et parteirahvas on väsinud. Ka erakonna rahakott on kõhnaks jäänud: „Kaks valimiskampaaniat ühe aasta sisse mahutada on finantsiliselt väga keeruline.“