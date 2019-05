PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 29. mai 

Palju õnne, Kaksikud! Suhete vallas tuleb uus eluaasta meeldiv, lõbus ja uute tutvuste rohke. Tööasjus on aga pinget küllaga. Sul on tung nii mõnelgi teemal sõna sekka öelda, võid tunda, et just sina tead, kuidas asjad tegelikult on! Kontrolli oma sõnakasutust, väldi tülisid.