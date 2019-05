GALERII | ÕL CANNES’IS: festivali lõpufilm on pisarakiskuja, mille keskmes on autistlikud noored 

Filmi režissöörid on Olivier Nakache ja Éric Toledano, kelle teos "1+1" sai 2011. aastal kinosõprade üheks lemmikuks ja üleilmseks fenomeniks. See oli südantsoendav lugu rikkast, halvatud riskiarmastajast (Francois Cluzet), Prantsuse kõrgklassi musternäidisest, kelle maailm pöörati pea peale, kui ta palkas enda hooldajaks noore, elurõõmsa, mustanahalise, moslemist eksvangi (Omar Sy). Kahe mehe koostööst sai alguse sõprus, mis ületas kõik sotsiaalsed, varalised ja muud barjäärid, mis nende vahel olid.

Näitleja Alban Ivanov Erlend Štaub

Nakache ja Toledano uus film "Erilised" on aga sotsiaalne komöödia, mis põhineb tõestisündinud lool. Stephane Benhamou ja Daoud Tatou on sõbrad, kellel on erinevad religioossed vaated, ent sellest hoolimata tegid koos ära midagi suurt – lõid organisatsiooni autistlike noorte abistamiseks.