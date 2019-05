GALERII | ÕL CANNES’IS: kauaoodatud hetk! Sylvester Stallone tutvustas maailmale uut „Rambo“ filmi 

Sylvester Stallone on John Rambot mänginud neljas filmis, millest viimane linastus 2008. aastal. Viies osa jõuab kinodesse sügisel, 37 aastat pärast 1982. aastal valminud esimest osa. Kui esimese „Rambo“ filmi linastuse ajal oli Stallone 36-aastane, siis nüüdseks on Stallone juba 73-aastane, ent jätkuvalt superheas vormis!

Erlend Štaub

Viienda „Rambo“ filmi stsenaariumi kirjutamisele aitas kaasa ka Stallone ise. Seekord katsub ühemehearmeena tuntud madinamees rammu Mehhiko narkokartelliga. Muutunud on ka John Rambo imago – uues filmis näeb teda kauboikostüümis ja hobusel, nii et Stallone'i legendaarne kangelane elab nüüdsel ajal hoopis teistsugust elu.

Režissöör on Adrian Grunberg. Filmis mängivad veel Paz Vega, Oscar Jaenada, Yvette Monreal, Sheilah Shah ja Sergio Peris-Mencheta.

Juba mitmeid päevi enne filmi linastust võis festivalialal näha lootusrikkaid fänne, kes seisid hommikust õhtuni siltidega, millel kirjas, et paluvad pileteid „Rambo“ seansile. Kes jäid tühjade kätega, kogunesid aga pidupäeva õhtuks teatrimaja juurde, et vähemalt melustki osa saada. Punase vaiba ümber kogunenud fännid püüdsid jäädvustada igat hetke ning sotsiaalmeediast võib näha, et mõnel õnnestus kangelasega piltigi teha.