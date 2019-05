PERVERSNE LÄHENEMINE: õpetaja libistas käega üle õpilase selja 

Videol on näha šokeeriv intsident, kus õpetaja Travis Holland liigutab oma kätt mööda õpilase ihu, vahendab Mirror.co.uk.

Õpetaja istub, kuid tema käsi liigub ta kõrval seisva õpilase pihast õlani ja tagasi. Videolt nähtu põhjal jääb küll mulje, et tegu pole sõbraliku patsutusega.

Üks lapsevanem on väitnud, et õpetaja Hollandi ebasündsa käitumise kohta on varasemaltki kaebusi olnud.