BAARI-MADISE BLOGI | 60-aastane memm ja soe viin kiilanevale rasvasele pingviinile 

Baari-Madis

Lootused ja ootused olid nii kõrged Madonna esinemise osas, et lase kas või püksi. Ärevusest lõhkemas saatejuht, kes vanaprouaga intervjuud tegi, suutis ka vaevu end vaos hoida. Lootsin miljoni euro eest ikka eriti glamuurset lavashowd. Aga vaene nooruslik 60-aastane memmeke ei suutnud olla kahjuks ülesannete kõrgusel. Üsna tavaline roosa ila. Ta ei suutnud isegi oma esimese loo lõppedes trepist alla kõndida. Tädike väitis, et muusika ühendab inimesi. Jah, ta tõesti tegi seda. Enamik inimesi said Madonna "super" show ajal terrassil suitsunurgas kokku, et mitte piinlikkusest ära surra.



Poolfinaalidki olid ka nii kohutavalt erinevad taseme poolest. Ma ei suutnud valida isegi viite laulu esimesest poolest. Samas, kui teisest poolfinaalist ei suutnud ära otsustada, keda esikümnest välja jätta.



Saatejuhid olid igati tublid. Välja arvatud see noorem kutt, kes pidi iga sammu ja teoga kogu Euroopale tõestama, et on gay ja talle meeldivad musklis mehed, Takkapihta näitas veel intervjuude ajal paljaid pilte oma lemmik kompudest. Maitsetu! Oleks tõesti võinud veidi vaoshoitum olla või siis kleidis lavale tulla.

Aga jah, legendaarsed eurolaulikud said ka parema showga hakkama, kui see

vanatädi Ameerikast. Siiralt ja naiivselt usun, et mustkunstniku trikk oli ette plaanitud. Üllatavaid nägusid oskaks mina kah teha. Isver, peangi siin harjutama hakkama neid blogiauhindade jaoks.

Ja kuna Eurovision ei ole mitte kunagi olnud poliitiline (lubage naerda), siis mind ei pannud isegi imestama, et need Palestiina lipud jumal teab kust välja ilmusid.



Punktid, punktid, punktid! Kelly Sildaru oli armas. Ilma igasuguse suurema tsirkuseta andis punktid. Ei klimberdanud klaveri taga, tiristanud pikalt kitarriga ega pidanud suurt ja pikka tänukõnet, kui tublid korraldajad olid.

Enda mätta otsast vaadatuna oli Eurovision minu jaoks tänavu üsna kaine pidu. Iga aasta oleme sõpradega pitsi sisse valanud, kui Eesti punkti sai. No ei

tulnud neid seekord palju. Viin läks klaasis juba soojaks. Ootasime ja ootasime. Aga kui tulidki mõned punktid, siis aplausi ja kisa jätkus puhvetist taevani. Ja soe viin läks vaevu kurgust alla kah.

Viimane klõmakas viimasel pingelisel hetkel sai joodud, kui Rootsi kaotas. Ma nii väga lootsin, et lustakas ja tantsuline lugu võidab. Hollandi ballaad on ilus, aga öösel kell 3.00 selle loo ajal puusi hõõrutada ikka ei saa küll. Suurim üllatus oli norrakate populaarsus rahva seas. Poleks seda uneski osanud arvata.