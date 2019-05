Tarantino uut filmi võrreldakse „Pulp Fictioniga“ 

Kultusliku „Pulp Fictioni“ esilinastusest täitus 21. mail 25 aastat. Tänavu 21. mail jõudis Cannes'i festivalil publiku ette Tarantino kõmuline uus film „Ükskord Hollywoodis“ („Once Upon A Time in Hollywood“), mille tegevus hargneb 1969. aastal Los Angeleses. Käes on Hollywoodi kuldajastu loojang. Omaaegne televesternite täht Rick Dalton (DiCaprio) ja tema kauane kaskadöör Cliff Booth (Brad Pitt) püüavad endale filmitööstuses nime teha. Eesti ekraanidele jõuab film 9. augustil.

Sündmuste seadmine 1969. aastasse pole kaugeltki juhuslik. Just tolle aasta suvel vapustasid Hollywoodi ja kogu maailma Charles Mansoni jüngrite jõletud veretööd. Mansoni neli jüngrit mõrvasid 1969. aasta 9. augusti öösel filmirežissöör Roman Polanski üheksandat kuud raseda abikaasa Sharon Tate'i. Nad tungisid näitlejanna koju Los Angeleses ja tapsid seal olnud viis inimest: Tate'i, Abigail Folgeri, Jay Sebringi, Wojciech Frykowski ja Steven Parenti. Roman Polanski viibis veretöö ajal Londonis. Järgmisel õhtul pussitati oma kodus surnuks jõukas poepidaja Leno LaBianca koos abikaasa Rosemaryga. Mõlemasse kuriteopaika kirjutati ohvrite verega „Pigs“ (ˇ“Sead“) ja „Helter Skelter“. The Beatlesi laulust hullumeelseid ideid saanud Manson rääkis oma jüngritele, et tulekul on Helter Skelteri nimeline rassidevaheline sõda, mis lõpeb valgenahaliste surmaga. Oma ettekujutuses pidi Manson uue maailmakorra üles ehitama.

25 AASTAT TAGASI: John Travolta ja Samuel L. Jackson „Pulp Fictionis“. Outnow.ch

Skandaalne ja särav

Kui levis uudis Tarantino (56) uuest filmist, ilmnes, et ta teeb oma tegelaskujudest Daltonist ja Boothist Sharon Tate'i naabrimehed. Tate'i õde mõistis nii DiCaprio kui ka Pitti teravalt hukka. „Staaridele on see lihtsalt teenimisvõimalus ja neil on täiesti suva,“ ütles Debra Tate TMZ.comile. „See kõik teeb Sharoni perekonnale ja kõigile elusolevatele ohvritele kohutavalt haiget. Neil on täiesti ükskõik!“

Kuid Cannes'is esilinastunud film on paljude kriitikute kinnitusel vaimustav. Briti lehe The Guardian nimekas arvustaja Peter Bradshaw nimetab Tarantino uudisteost skandaalseks, segadusse ajavaks, vastutustundetuks ja ühtlasi võrratuks. Hollywoodi tippnäitlejaid Pitti ja DiCapriot, kes seni polnud ühises filmis mänginud, tituleeritakse juba uueks Redfordiks ja Newmaniks. Hollywood Reporter ülistab oivaliselt klappiva tandemi rabavat etteastet, millest pritsib eneseirooniat. „Raske on mitte meenutada varasemat parimat Tarantino tandemit, John Travoltat ja Samuel L. Jacksonit „Pulp Fictionis“,“ kirjutab väljaanne Time Out. Redford ja Newman tegid üheskoos kaks kuulsat filmi, „Butch Cassidy ja Sundance Kid“ (1969) ja „Tüssamine“ (1973). BBC Newsi teatel oleks nüüd loogiline oodata, et Pitti ja DiCaprio teevad emmast-kummast uusversiooni.

Pitt ja DiCaprio Erlend Štaub