GALERII | ÕL CANNES’IS: festivalil linastus komöödia alkoholisõltuvusega piire kompavast psühhoterapeudist 

Film ise on lihtne komöödia alkoholisõltuvusega psühhoterapeudist, kes rikub kõiki reegleid, kirjutades avameelset raamatut oma patsientidest. Tema inspiratsiooniallikaks on näitlejanna Margot, kelle elu takistustesse kaevub ta ehk liiga sügavuti ning see tekitab terapeudile rohkelt probleeme.