Eesti uudised Ilmauurija ennustab jaanipäevaks head ilma Õhtuleht , täna, 22:37 Jaga: M

Tiina Kõrtsini

Ilmauurija Jüri Kamenik lubab jaanipäevaks 55-protsendilise tõenäosusega head ilma. „Õhutemperatuur on 17-22 kraadi üle Eesti ja peaks kuivalt läbi saama,“ prognoosis Kamenik eilses ETV saates „Ringvaade“. Rannailma on tema sõnul taas oodata umbes kahe nädala pärast, juuni esimesel nädalal hakkab ilm paranema. „Tundub, et 7. ja 10. juuni vahel läheb nii palju soojemaks, et üle 20 kraadi on päeviti ja on jälle asja randa.“