Rootsi krimikirjanik Emelie Schepp: on suur õnn, et mu sõprade hulgas on uurijaid, advokaate ja prokuröre

LOODAB UNISTUSTE TÄITUMIST: „Minu suurim unistus kirjanikuna on, et minu raamatutest sünniks telesari,“ ütleb Rootsi krimikirjanik Emelie Schepp. Thron Ullberg

„Kui alustan uut kriminaalromaani, tean alati, mis on selle kõige esimene ja kõige viimane lause. Kuigi on selge, kuhu mu lugu välja jõuab, valib minu tegelane Jana vahel ise hoopis oma suuna, mis on peaaegu alati parem kui see, mis mina tema jaoks algul plaanisin,“ räägib Rootsi menukirjanik Emelie Schepp, kes ühel heal päeval seitse aastat tagasi otsustas teha oma elus kannapöörde, astuda tundmatusse ja kirjutada oma esimene krimiromaan.