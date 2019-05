Inimene, ära hakka lapsevargaks! 

LAANEPÜÜTIBU: „Laanepüüd – nagu kõik meie kanalised – on pesahülgajad, mis tähendab, et nende tibud saavad juba esimestest elutundidest ise hästi hakkama, kui vaid kana on nendega. Seepärast tuleb leitud laanepüü lastest eemalduda. Kuna ohu korral nad ei liiguta, siis vaadake jalge ette – seal võib olla mõni teine pisike tibu,“ hoiatab Arne Ader. Arne Ader

Cäthy-Jolandra ja Maximus-Lembitu sõitsid laupäeval loodusesse – kohe päris matkarajale. Parkla oli ammu seljataha jäänud, kui noored märkasid teest pisut eemal linnupoega. „Linnulast,“ täpsustas Cäthy-Jolandra. Too üritas küll põgeneda, ent loodusesõbrad said ta kätte ja tõid kingakarbis linna. Kodus postitasid nad pildi sulepallist Facebooki ja küsisid, mida väetikesega peale hakata. Ole sina tark, ära käitu nagu Cäthy-Jolandra ja Maximus-Lembitu.