TÕRVA MEES PIKETEERIB JUBA AASTAKÜMNEID: „Ma võin siin kas või suvi otsa olla.“

Nokats peas ja loosung seisma seatud, istub Arvo enamiku ajast kohtumaja ees pingil. Ümberringi kihiseb ja keeb elu, Tartu tuiksoon Riia tänav kulgeb ju kohe kohtumaja kõrval. Tegu on kogenud piketeerijaga – viimaste aastate jooksul on ta meelt avaldanud Kadriorus presidendilossi ees ja Toompea lossi juures. Ka Stenbocki maja on tema loosungeid näinud. Nüüd on järg jõudnud Tartu kätte, siia saab kodust käia, tasuta buss toob ja viib.