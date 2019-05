Lapsed näksivad mürgiseid lehti 

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul oli aprilli lõpu seisuga tehtud ligi 900 kõnet. Ligi pooled kõnedest on seotud kemikaalide ning umbes 30% kõnedest ravimitest tingitud mürgistusjuhtumitega. „Taimede söömisest tingitud kõnesid on olnud üle 40, kus sagedamini on tegu laste näksitud piibelehe, lumikellukese või sillade lehtedega. Paaril korral on lapsed näksinud ka tulbi sibulaid ja lehti,“ rääkis Oder Õhtulehele.