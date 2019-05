Võrkturundaja saigi „auhinna-Lambo“ kätte 

Martin Mander on Lyconeti (endise nimega Lyoness) võrkturundusfirma kõrgeima tasemega eestlane. Olles viimaks saavutanud ihaldatud taseme 8.1, kingiti talle mullusel Lyconeti konverentsil Krakowis laval 15 000 pealtvaataja ees uhiuus Lamborghini. Skeptikud pidasid helget kingitust piltlikult öeldes butafooriaks või turundustrikiks, aga juhusliku möödasõitja tehtud pilt Stockmanni ristmikul sportauto kõrval seisvast Manderist tõestab, et auto ongi päriselt Eestis kohal. ACTION1 numbrimärki kandva neljarattaveolise Lamborghini Huracani mootori võimsus on 470Kw ja selle hind küündib ligi 300 000 euroni. See võeti Eestis arvele veebruaris ja on maanteeameti e-teeninduse järgi määratud töösõitudeks ehk ametiautoks.

TALLINNAS: Juhuslik mööduja märkas Martin Manderit uue autoga Tallinnas Stockmanni keskuse lähistel. Erakogu

Müügimees Mander ei vasta Õhtulehe küsimusele, kas must sportauto on sama, mis talle mullu kingiti ega ka sellele, kas ta sai auto endale päriselt või ongi see firma poolt mõeldud talle vaid ametiautoks. E-kirjas tänab ta enda tegemiste vastu huvi tundmast ning tõdeb: „Autoga on väga äge sõita!“

Aasta tagasi andis Mander intervjuu Eesti Ekspressile, kus ütles, et kuigi tema tasemega turundaja teenib hinnanguliselt kuni 150 000 eurot kuus, siis miljonäri temast saanud pole. Toona oli Mander kaheksanda taseme turundaja, ent viis kuud hiljem postitas Instagrami eralennukis tehtud pildi, mille kirjelduses annab mõista edutamisest.

MUDELIGA: Lamborghini sportautoga tuleb kaasa sõiduki vähendatud kujul mudel. https://www.instagram.com/martin_mander/