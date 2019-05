Maailm Veidramad eurosaadikud läbi aegade Allan Espenberg , täna, 19:55 Jaga: M

Caro / Scanpix

Homme on viimane võimalus valida uusi liikmeid Euroopa Parlamenti, mille ajaloo jooksul on selle Euroopa Liidu esindusorgani töös osalenud tuhandeid inimesi. Kuigi paljud tavapoliitikud pole sageli kuigi huvitavad, on ometi nii mõnigi neist toonud europarlamendi töösse teatud erksust. Anname siinkohal ülevaate mõnest värvikamast ja põnevamast parlamendisaadikust.