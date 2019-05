„Ameerika Talibaniks“ ristitud terrorist on nüüd vaba mees 

Otsus Lindh vabadusse lubada hämmastas nii USA välisministrit kui presidenti. „Täiesti arusaamatu otsus,“ kommenteeris välisminister Mike Pompeo. „Mulle ei meeldi see kohe üldse,“ sõnas president Trump ning teatas, et valitsus hakkab Lindhil hoolega silma peal hoidma. Enda sõnul üritas Trump Lindhi vabanemist ära hoida, kuid juriidiliselt polnud see võimalik. Trump on kindel, et Lindh ei ole oma toetust terrorismile maha jätnud. Seda usuvad paljud. 2017. aastal avaldas ajakiri Foreign Policy USA valitsuse dokumendid, milles kirjas, et Lindh kirjutab ning tõlgib vägivaldse ja džihadistliku sisuga tekste.