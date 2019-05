KLIIMAKRIIS! Võimalus, et Helme räägib õigust, on 0,00003 protsenti 

Reede õhtul toimub Tallinnas ja Tartus taas koolinoorte korraldatud meeleavaldus, mille sõnum on päästa planeet Maa enne, kui sellele tehakse pöördumatut kahju. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil võttis sel teemal sõna rahandusminister Martin Helme: „Minu üleskutse inimestel on alati teha vahet keskkonnakaitsel ja kliima teemadel. Need ei ole üks ja sama asi. Et me ei viska maha või uputa ookeani plastmassi, et meil on mulla erosioon või puhta vee vähenemine, see on seotud inimtegevustega ja inimeste poolt on seda olukorda võimalik ka parandada. Et meil käivad vaheldumisi jääajad ja soojemad ajad – inimtegevuse seotus sellega pole leidnud tõestust vaatamata suurtele pingutustele. Siin tuleb vahet teha.“

Samal teemal Eesti uudised Martin Helme võrdles kliimastreikijaid noorte kommunistidega: koolides meeleavaldustele õhutamine on sigadus! Helme kombel eitavad veel paljud maailmas inimtekkelist kliimakriisi. Nende peamine vastuargument on, et Maal käivadki soojad ja külmad perioodid tsüklitena. Helme selgitas oma väärat uskumust nii: „Meil oli jääaeg ja alles pärast seda tekkis Eestisse asustus – tollal väga ei olnud plastmassi ja süsihappegaasi tootjaid, põlevkivi meil ei kaevandatud. Enne seda oli 70-90 miljonit aastat tagasi perioode, kui mõlemad poolused olid täiesti soojad – ka siis ei olnud inimkond veel ühtegi pahandust maakeral tekitanud.Et kliima muutub, on täiesti selge. Kas ta muutub päikese tõttu, maakoore sees toimuvate protsesside tõttu, mingite muude protsesside, vulkaanilise tegevuse mõjul – selle üle vaidlevad teadlased juba 100 aastat ja jäävad ilmselt edasi vaidlema.“

„Kliimamuutuste põhjuste uurimisega on teadlased üle terve maa tegeletud aastakümneid ning selle pika teadustöö tulemusena on jõutud järeldusele, et praegu toimuv kiire kliimamuutus on inimtekkeline,“ kinnitab Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert Piret Väinsalu. Näitena toob ta välja ÜRO juures tegutsevate ekspertpaneeli hinnangu: „Teadlased üle maailma teevad mahukaid uuringuid kliimamuutuste hetkeolukorrast, mis võtavad kokku teadustöö kõige uuemad andmed. Nende kindlus kliimamuutuste inimtekkelisusest on iga välja antud raportiga aina suurenenud.“

Kui rängalt on Helme arvamus ekslik? Väinsalu toob reljeefse näite: „Hiljuti avaldati tuntud teadusajakirjas Nature artikkel, mille kohaselt on võimalus, et kliimamuutus ei ole inimtekkeline, väiksem kui üks 3,5 miljonist (0,00003 protsenti – V.V.). Teaduslikult kinnitatud infot kliimamuutuste inimtekkelisusest on palju, kui ainult otsida. Värske teadusliku teadmise tuules pole aega vaielda, kes tegi, vaid tuleb tegutseda niinimetatud kliimagaaside, näiteks süsihappegaasi, heite vähendamisega meie atmosfääris.“

Uue valitsuse keskkonnaminister Rene Kokk on sarnaselt Martin Helmega pärit EKRE ridadest. Tema hinnang planeedil toimuvale õnneks parteikaaslase omaga kokku ei lange. „Tehased annavad süsihappegaasi ja kindlasti on inimestel ka seos CO² emissiooniga,“ ütles minister Kokk, et tema ei kavatse kunagi hakata väitma, nagu poleks inimestel mingit seost Maa kliima muutumisega.