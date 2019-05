Tants tantsupeo ümber ehk miks siis ikkagi jäi rahvapeost kõrvale kolmandik rahvatantsijaid? 

“Seekordne tantsupidu ei ole tantsupeoliikumise lõppjaam – see on üks vahepeatustest, kust üheskoos saame taas edasi liikuda vastu järgmistele pidudele. Ning juba kohe peale suvist suurpidu on võimalik üle vaadata ka näiteks hetkel kehtivad ning tantsijate poolt ühiselt 2017. aastal sõnastatud tantsupeoprotsessi tunnused.”

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Rahvatantsija: kas me tõesti defineerime oma eesti rahvatantsu vaid tantsupeoga?

Facebooki kommuunis Eesti rahvatantsijad võttis tantsijate pahameeletormi kohta sõna rahvatantsija ja noorterühma juhendaja Liina Roop, kes nendib põhjalikus kirjatükis, et rahvatants on küll kõigile, kuid tantsupeole kahjuks lihtsalt kõik ei pääse, aga seetõttu ei pea tümitama tantsupeo kunstilist toimkonda.

“Tõepoolest tantsupeol rühmade väljajäämine ei ole esmakordne, alati jääb keegi välja. Seekord on väljajääjaid palju rohkem, sest peole soovijaid on oluliselt rohkem kui varasemalt, aga ei tohi jätta märkamata, et ka peole pääsejate arv on suurem kui kunagi varem. Üks põhjuseid kindlasti see, et tegemist juubelipeoga ning samas on rahvatants populaarsust kogunud. Mulle kui tantsijale ja juhendajale on valus lugeda ja tundub liiga ülekohtune, kui peolt välja jääjad viskavad õhku väiteid nagu oleks rahvatants vaid valitutele ja süüdistavad liigijuhte onupojapoliitikas,” kirjutab ta.

Roop küsib, kas tõesti defineerivad rahvatantsijaid tantsu vaid tantsupeole pääsemisega ning arvab, et tantsijad, kes on liitunud rühmaga või loonud rühma vaid selleks, et tantsupeole pääseda, harrastavad rahvatantsu valedel põhjustel. Roopi sõnul saavad tantsida kõik, olenemata kogemustest ja see, et tantsupeole seekord ei pääsetud, ei tähenda, et tantsimise peab lõpetama.

Roopi arvates tuleb küsides, miks ikkagi tantsupeole kõik ei pääse, näha suurt pilti, mitte hõikuda oma mätta otsast. “Eestis pole ühtegi teist nii mastaapset üritust, kui seda on tantsu- ja laulupidu. Osalejate arvu määrab esmajärjekorras füüsiline ruum. Korduvalt on välja toodud, et Kalevi staadion pole kummis - tantsumurule ei mahu lõputu arv tantsijaid, tantsijale peab jääma ruumi tantsimise jaoks, ei saa olla nagu silgud pütis. See, mis toimub väljakul on näha kõigile, aga arvestada tuleb sellegagi, et kui üks liik on murul, siis üheksa liiki ootab tribüünide taga oma korda platsile pääsuks. Ka see osa Kalevi staadionist ei mahuta üleloomulikult palju rahvast. Kes iganes on tantsijana tantsupeol käinud mäletab kindlasti kasvõi pikkasid WC-järjekordi ja mõtteid, et kas ikka jõuab enne oma numbrit ära käia või mitte ning tihedat tantsijate massi, kellest läbi murda, et jõuda oma pealeminekuks õigeks ajaks õigesse kohta. Kuhugi peab tantsija saama jätta veel ka oma asjad, peab olema ruumi toitlustamiseks, lisaks veel ka müügiputkad jms,” selgitab Roop, lisades, et lisaks staadionile ei ole kummist ka Tallinna linn ning ka see paneb tantsupeo osalejate arvule piirangu.

Roopi sõnul ei jäta liigijuhid kedagi kerge südamega peolt välja, sest kõik ju teavad, kui väga peole soovitakse. “Aga midagi pole teha, kui arv on ette antud ja rohkem ei saa. Kui naisrühmad2 (N2) liigis soovis peole 159 rühma ja peole saab võtta vaid 80, noorterühmadest kandideeris 101 ja peole sai 68 (mis on isegi suurem arv, kui algselt lubati). Selliste hulkade juures on täiesti reaalne, et välja jäävad ka mõned tugevamad rühmad ja nii valus kui see ka pole, tuleb sellest lihtsalt mõistusega aru saada.”