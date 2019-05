Kretel Tamm | Kas kriminaalmenetlus on süüdistuse poole kaldu? 

Tõendid peavad vett pidama

Mis on kriminaalmenetluse eesmärk? Teha kindlaks, mis tegelikult juhtus ja seista kannatanu õiguste eest. Tõsi, on ka selliseid kuritegusid, kus ühte konkreetset kannatanut pole, kuid siis on kannatada saanud või vähemalt ohtu sattunud ühiskond tervikuna. Selle vastu, et kannatanu eest on vaja seista, ei vaidle ilmselt keegi.

Kuriteo paljastamiseks on seadusandja andnud politsei ja prokuratuuri kasutusse üpris vägevad tööriistad. Kahtlusalust võib kuni 48 tundi kinni pidada ja teatud puhkudel kohtu loal koguni mitmeks kuuks vahistada. Politsei võib läbi otsida ruume, neisse vastu valdaja tahtmist sisse minna ja uurida, mis leidub sahtlites või vaiba all. Inimesed peavad kuuletuma politsei kutsele ja ilmuma uurija juurde rääkima, mida nad asjast teavad ning on üldjuhul kohustatud neile esitatud küsimustele vastama. Kui uurija peab vajalikuks, tuleb anda oma sõrmejäljed, DNA-proov jne. Kõlab tõesti muljetavaldavalt, eriti kuna kõige selle jaoks ei ole vaja inimese nõusolekut, vaid inimest võib seaduses välja toodud olukordade puhul selleks sundida.

Süüdistuse poolelt vaadates pole see aga sugugi nii lihtne. Kohtus on vaja vettpidavaid tõendeid. Ei piisa vaid prokuröri arvamusest või oletusest, et küllap mees naabrimehe keldrist moosid sisse vehkis, sest läinud teisipäeval olla teda pannkooke söömas nähtud ja pealegi on tal moosivarga nägu peas. Kuriteos süüdi tunnistamiseks tuleb kohtule esitada sellisel hulgal selliseid tõendeid, mis ei jäta kahtlust, et just see inimene selle teo toime pani, tekitas kannatanule just sellise kahju ja et see tegu on ka karistusseadustiku järgi kuritegu. Kui asjas on mingeidki mõistlikke kahtlusi, ei saa kohus kedagi süüdi mõista.

Kurjategija edumaa

Tõendite kogumisel tuleb arvestada hulga reeglitega. Kriminaalmenetluse seadustikus on üle 500 paragrahvi, mis kõik näevad ette, millistel tingimustel on tõendite kogumine ja inimeste kohtlemine seaduslik. Näiteks saab läbi otsida ja vahistada väga kindlatel alustel ja seda kõike tuleb kohtule põhjendada.

Kurjategijal on alati uurija ees edumaa. Ainult kurjategija teab, kuidas kuritegu toime pandi, kuhu on maha jäänud jäljed, kuhu on peidetud tapariist, kus varastatud asjad müügis on või hoopis millised kaks allkirja sadadel dokumentidel on võltsitud. Kuriteo uurijal ei ole esialgu vähimatki teadmist, kus võib olla mõrvarelv, kus mahajäetud metsatalus asub narkolabor või kelle käes on varastatud kraam.