Juhtkiri | Miks just pühapäev? 

Euroopa Parlamendi valimistel on osalus tüüpiliselt märgatavalt väiksem kui riigikogu valimistel. Küll võib mõlema puhul aimata trendi, et valimispäeva tähtsus langeb. Kui eelmistel europarlamendi valimistel 2014. aastal oli enne valimispäeva, st eelhääletamisel ja elektrooniliselt, oma valiku langetanud 52% valimas käinutest, siis tänavustel riigikogu valimistel oli see osakaal juba üle 60%.