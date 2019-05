Tiina Tuum | Valik Raimondi ja kartuli vahel 

Huvitav, mis nendel Kaljulaididel nende pusadega on? Olin just jõudnud selge veendumuseni, et olen kahest kuupalgast piisavalt kokku hoidnud, et Eesti moekunsti soetada ja Muhoovi pusa on just see, mida ma vajan, kui Kersti Kaljulaid selle selga ajas ja parlamenti läks.